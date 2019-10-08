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8 معلومات عن اتفاق شراء 4 ماكينات حفر ألمانية لتنفيذ مشروع مترو الهرم

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:30 ص
8 معلومات عن اتفاق شراء 4 ماكينات حفر ألمانية لتنفيذ مشروع مترو الهرم مترو الأنفاق ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع" فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن اتفاق وزارة النقل المصرية مع شركة هيرنكنشت الألمانية لتوريد عدد 4 ماكينات حفر عملاقة جديدة لاستخدامها في تنفيذ أعمال حفر الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

1ـ الماكينات ستستخدم فى أعمال حفر المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المارة بشارع الهرم.

2ـ تم التعاقد على شراء هذه الماكينات كبديلا عن الماكينات اليابانية التى كانت ستستخدمها الشركات اليابانية فى تنفيذ هذا المشروع.

3ـ تم اللجوء لخيار التعاقد على شراء هذه الماكينات بسبب تعثر المفاوضات مع الجانب اليابانى نتيجة مغالاته فى أسعار التنفيذ.

3ـ الشركات المصرية ستستخدم هذه الماكينات فى أعمال حفر مشروع الخط الرابع للمترو.

4ـ دور الشركات اليابانية سيكون قاصر على تنفيذ أعمال الاتصالات والإشارات ونظم التحكم للمشروع.

5ـ ـ التعاقد يشمل تدريب وتأهيل 160 مهندس وفنى مصرى بمصانع الشركة فى ألمانيا.

6ـ التدريب على إدارة وتشغيل وقيادة ماكينات الحفر العملاقة.

7ـ إنشاء مركز خدمة وصيانة وتصنيع أجزاء من الماكينات فى أحد المناطق الصناعية فى مصر.

8ـ المركز سيكون لخدمة الماكينات التى تعمل فى مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط.

 


مترو الهرم

الخط الرابع للمترو

مترو الانفاق

المترو

المانيا

اليوم السابع بلس

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