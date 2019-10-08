7 علامات تدل على إصابتك بسكرى الحمل.. منها كثرة التبول

كتبت فاطمة خليل

سكرى الحمل من الحالات الصحية الشائعة فى فترة الحمل، وقد يهدد حياتك وحياة الجنين إذا لم يتم تنظيمه بشكل جيد، وفى هذا التقرير نتعرف على 7 علامات تدل على إصابتك بسكرى الحمل، وفقاً لموقع american pregnancy .



سكر الحمل

ما هو سكري الحمل؟

سكّري الحمل هو شكل مؤقت (في معظم الحالات) من مرض السكري، حيث لا ينتج الجسم كميات كافية من الأنسولين لتنظيم السكر أثناء الحمل، ويمكن أيضا أن يسمى عدم تحمل الجلوكوز أو عدم تحمل الكربوهيدرات.

اعراض سكرى الحمل



يمكن أن تشمل علامات وأعراض سكرى الحمل ما يلى:

-السكر في البول، ويتم الكشف عنه من خلال التحليل.

-العطش.

-كثرة التبول.

-إعياء وتعب.

-غثيان.

-التهابات المهبل والمثانة والجلد المتكررة.

-عدم وضوح الرؤية.



سكرى الحمل

من يصاب بسكري الحمل؟



حوالي 2-5 ٪ من النساء الحوامل يصبن بسكري الحمل، وقد يرتفع هذا العدد إلى 7-9٪ من الأمهات الأكثر عرضة للإصابة بعوامل الخطر، عادةً ما يتم الكشف عن هذا المرض بين الأسبوع 24 و28 من الحمل.

الأطباء يختبرون سكري الحمل خلال هذا الوقت لأن المشيمة تنتج كميات كبيرة من الهرمونات التي قد تسبب مقاومة للأنسولين، إذا كانت النتائج تشير إلى مستويات مرتفعة ، فسيتم إجراء مزيد من الاختبارات لتأكيد تشخيص سكري الحمل.

علاج سكرى الحمل



الوسيلة الأساسية لعلاج سكري الحمل هي التحكم في مستويات السكر في الدم، وهناك خطوات يمكنك اتباعها لضمان الحفاظ على مستويات السكر في الدم:

-الرصد الذاتي لمستويات السكر في الدم.

-العلاج بالأنسولين، إذا لزم الأمر.

-النظام الغذائي.