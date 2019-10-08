4 طرق للتغلب على اكتئاب يوم الثلاثاء..خليك آخر شياكة وتناول إفطار منعش

كتبت فاطمة خليل

غالباً ما يرتبط يوم الثلاثاء بصفة عامة بحالة من الاكتئاب والحزن تصيب الكثير من الأشخاص، وهى حالة تسمى "بلوز" أو Blues، وتحدث فى الغالب فى وسط الأسبوع، يحدث خلالها أعراض اكتئاب وحزن بسيطة، وفقاً لما ذكره موقع "تايمز أوف أنديا".

طرق للتغلب على اكتئاب منتصف الأسبوع





الاكتئاب

1-ارتدى أفضل ملابسك

حتى إذا كنت تريد أن ترتدى أى قطع ملابس من دولابك، فى منتصف الأسبوع، يجب عليك أن تتغلب على شعورك بالحزن وترتدى أفضل ملابسك وحذائك المريح، حيث أثبتت الأبحاث أنك عندما ترتدي ملابس جيدة، ستشعر أنك فى حالة نفسية أفضل.

2. تناول وجبتك المفضلة فى الإفطار

سواء كانت الفطائر أو المعكرونة، أجعل يوم الثلاثاء يوماً لتناول طعامك المفضل، وهذه طريقة مؤكدة لرفع معنوياتك.

3. تغيير تفكيرك

قم بتغيير طريقة تفكيرك إلى طريقة إيجابية، كلما تبادرت إلى ذهنك أفكاراً سلبية، وامنع نفسك عن التفكير بأن يوم الثلاثاء هو أسوأ أيام الأسبوع.

4. اكتب لماذا تحب عملك

اكتب فى ورقة الأسباب التى تجعلك تحب عملك ويمكنك الاستمتاع بالأشياء الصغيرة التي يوفرها لك العمل، حتى بمجرد رؤية الأصدقاء.