سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

4 طرق للتغلب على اكتئاب يوم الثلاثاء..خليك آخر شياكة وتناول إفطار منعش

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:30 م
4 طرق للتغلب على اكتئاب يوم الثلاثاء..خليك آخر شياكة وتناول إفطار منعش اكتئاب يوم الثلاثاء
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

غالباً ما يرتبط يوم الثلاثاء بصفة عامة بحالة من الاكتئاب والحزن تصيب الكثير من الأشخاص، وهى حالة تسمى "بلوز" أو Blues، وتحدث فى الغالب فى وسط الأسبوع، يحدث خلالها أعراض اكتئاب وحزن بسيطة، وفقاً لما ذكره موقع "تايمز أوف أنديا".

طرق للتغلب على اكتئاب منتصف الأسبوع
 

الاكتئاب 1
الاكتئاب 

1-ارتدى أفضل ملابسك

حتى إذا كنت تريد أن ترتدى أى قطع ملابس من دولابك، فى منتصف الأسبوع، يجب عليك أن تتغلب على شعورك بالحزن وترتدى أفضل ملابسك وحذائك المريح، حيث أثبتت الأبحاث أنك عندما ترتدي ملابس جيدة، ستشعر أنك فى حالة نفسية أفضل.

2. تناول وجبتك المفضلة فى الإفطار

سواء كانت الفطائر أو المعكرونة، أجعل يوم الثلاثاء يوماً لتناول طعامك المفضل، وهذه طريقة مؤكدة لرفع معنوياتك.

3. تغيير تفكيرك

قم بتغيير طريقة تفكيرك إلى طريقة إيجابية، كلما تبادرت إلى ذهنك أفكاراً سلبية، وامنع نفسك عن التفكير بأن يوم الثلاثاء هو أسوأ أيام الأسبوع.

4. اكتب لماذا تحب عملك

اكتب فى ورقة الأسباب التى تجعلك تحب عملك ويمكنك الاستمتاع بالأشياء الصغيرة التي يوفرها لك العمل، حتى بمجرد رؤية الأصدقاء.


اكتئاب يوم الثلاثاء

اكتئاب

علاج اكتئاب يوم الثلاثاء

اكتئاب وسط الاسبوع

علاج الاكتئاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميًا.. "كاف" يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى بالقاهرة

رسميًا.. "كاف" يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى بالقاهرة

فيديو.. الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا

فيديو.. الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا

وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما

وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما

مصرع رضيعة انقلب عليها والدها البالغ وزنه 114 كيلو أثناء نومه ببريطانيا

مصرع رضيعة انقلب عليها والدها البالغ وزنه 114 كيلو أثناء نومه ببريطانيا

180 مركزا معتمدا لمنح شهادة ICDL للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة بالتعليم

180 مركزا معتمدا لمنح شهادة ICDL للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة بالتعليم

مصر وقبرص واليونان "إيد واحدة".. الرئيس القبرصى: تنقيب تركيا عن الغاز تهديد لاستقرار شرق المتوسط.. نيكوس أناستاسيادس: نشكر مصر والرئيس السيسي على دعم شعبنا.. ورئيس الوزراء اليونانى: أنقرة تمارس تصرفات استفزازية

مصر وقبرص واليونان "إيد واحدة".. الرئيس القبرصى: تنقيب تركيا عن الغاز تهديد لاستقرار شرق المتوسط.. نيكوس أناستاسيادس: نشكر مصر والرئيس السيسي على دعم شعبنا.. ورئيس الوزراء اليونانى: أنقرة تمارس تصرفات استفزازية

روسيا اليوم: إثيوبيا توقف منح التأشيرات للسودانيين

روسيا اليوم: إثيوبيا توقف منح التأشيرات للسودانيين

مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام التعاملات

مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام التعاملات

فيديو.. رئيس الحكومة: المدن الجديدة تغطى الزيادة السكانية وتنفذ بعيدا عن الموازنة

فيديو.. رئيس الحكومة: المدن الجديدة تغطى الزيادة السكانية وتنفذ بعيدا عن الموازنة

رئيس الوزراء: زيادة مخصصات الأسر فى "تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيها

رئيس الوزراء: زيادة مخصصات الأسر فى "تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيها

رئيس الوزراء: زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى لـ38% حتى 30 يونيو 2019

رئيس الوزراء: زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى لـ38% حتى 30 يونيو 2019

رئيس الوزراء: لم نخفض مخصصات التموين وسنراجع كل المعايير الخاصة بالدعم

رئيس الوزراء: لم نخفض مخصصات التموين وسنراجع كل المعايير الخاصة بالدعم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة