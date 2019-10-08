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"4 بنادق وطبنجتين".. المعمل الجنائى يفحص أسلحة ضبطت مع 16 متهما بالجيزة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 08:00 ص
"4 بنادق وطبنجتين".. المعمل الجنائى يفحص أسلحة ضبطت مع 16 متهما بالجيزة سلاح نارى،ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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يفحص رجال المعمل الجنائى فى الجيزة كمية من الأسلحة النارية ضبطت بحوزة 16 متهما فى الجيزة، بناء على قرار النيابة العامة، لتحديد نوعيتها وعم إذا كانت مشخشنة أو غير مشخشنة تمهيدًا لاتخاذ قرار بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية.

النيابة العامة أصدرت فى وقت سابق قرار بحبس 16 متهم ضبطوا فى حملة شنتها قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، لضبط المتهمين بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 أسفرت الحملة عن ضبط 16 متهما، بحوزتهم 4 بنادق خرطوش، ماركة بامب أكشن، وطبنجتين، و9 فرد خرطوش، بالإضافة إلى ضبط 63 طلقة.

 وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع، فأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

 


المعمل الجنائى

مديرية أمن الجيزة

الأسلحة النارية

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