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19 معلومة توضح ما تم تنفيذه بخطة تطوير السكة الحديد خلال آخر 5 سنوات.. تعرف عليها

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 06:00 ص
19 معلومة توضح ما تم تنفيذه بخطة تطوير السكة الحديد خلال آخر 5 سنوات.. تعرف عليها قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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يقدم اليوم السابع فى 19 معلومة كل ما تريد معرفته عما تحقق من خطة الدولة لتطوير مرفق السكة الحديد خلال آخر 5 سنوات، ابتداء من يوليو 2014 منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية.

1ـ شرعت فى تنفيذ 14 مشروع ضخم بعضها انتهى تنفيذه والبعض جارى تنفيذه.

2ـ تكلفة مشروعات تطوير مرفق السكة الحديد خلال آخر 5 سنوات تعدت 45 مليار جنيه.

3ـ المشروعات تشمل تحديث البنية التحية لمرفق السكة الحديد بالكامل.

4ـ تضم تجديد القضبان والمحطات وتحديث نظم الإشارات والتحكم فى مسير القطارات لزيادة عوامل الأمان فى تشغيل القطارات بما يقلل الحوادث.

5ـ الدولة انتهت من تجديد قضبان خط الصعيد من القاهرة إلى أسوان بشكل كامل مع تواصل استكمال تجديد قضبان باقى خطوط الهيئة فى الوجهين القبلى والبحرى.

6ـ الدولة قامت بصيانة 2119.4 كم سكة لزيادة معدل انتظام مواعيد قيام ووصول القطارات مع منع الحوادث الناتجة عن تهالك السكك.

7ـ المشروعات تضم إبرام تعاقدات لشراء عربات وجرارات جديدة لقطاعى نقل الركاب والبضائع ضمن خطة تحديث اسطول القطارات بالكامل.

8ـ الحكومة وقعت تعاقد مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد بجانب إعادة تأهين 81 جرار آخرين وصيانتهم وتوفير قطع الغيار اللازمة لهم لمدة 15 سنة بتكلفة إجمالى 575 مليون دولار.

9ـ تعاقدت مع تحالف روسى مجرى لتصنيع وتوريد 1300 عربة نقل ركاب مختلفة فى بمبلغ 1.016 مليار يورو.

10ـ تعاقدت مع شركة اسبانية لتصنيع وتوريد عدد 6 قطارات كاملة بقيمة 126 مليون يورو.

11ـ تعاقدت الحكومة مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع لتصنعيع وتوريد عدد 40 عربة قوى كهربائية بمبلغ 800 مليون جنيه لخدمة القطارات المكيفة ومواجهة أعطال التكييف التى كانت تكرر فى فصل الصيف.

12ـ تعاقدت على توريد 140 عربة بضائع مع مصنع سيماف بمبلغ  544 مليون جنيه لتنشيط عملية نقل البضائع بالسكة الحديد لزيادة إيراد الهيئة.

13ـ نفذت الحكومة مشروع لتحسين 582 عربة سكة حديد مميزة غير مكيفة بورش كوم أبو راضي بتكلفة 139 مليون جنيه.

14ـ نفذت مشروع تحسين 1326 عربة سكة حديد مطورة غير مكيفة بورش أبو زعبل وطنطا والزقازيق والمنيا بتكلفة 92 مليون جنيه.

15ـ الحكومة شرعت فى تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات بخطوط السكة الحديد بتكلفة تصل إلى 12.5 مليار جنيه.

16ـ شملت تحديث نظم إشارات خط القاهرة / الإسكندرية بتكلفة 70.5 مليون يورو و310 مليون جنيه.

17ـ تحديث نظم إشارات خط بنها/ الزقازيق/ القنطرة/ بورسعيد بتكلفة 61.89 مليون يورو و8.7 مليون فرنك سويسرى و399.5 مليون جنيه.

18ـ تحديث نظم إشارات خط بنى سويف/ أسيوط بتكلفة 62 مليون يورو و323 مليون جنيه.

19ـ تحديث نظم إشارات خط أسيوط/ سوهاج/ نجع حمادي بتكلفة 160 مليون دولار .

 

 

 

 

 

 


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