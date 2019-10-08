سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:55 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

18 ألف مشروع ضمن "مستورة" للسيدات المعيلات بقيمة 301 مليون و216 ألف جنيه

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:00 ص
18 ألف مشروع ضمن "مستورة" للسيدات المعيلات بقيمة 301 مليون و216 ألف جنيه وزارة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، أن بنك ناصر الاجتماعى يقوم حاليا بالتوسع فى المشروعات الاقتصادية مثل مشروع "مستورة" للسيدات المعيلات، وأنه تم تنفيذ ما يقرب من 18 ألف و145 مشروعا بقيمة 301 مليون و216 ألف جنيه  حتى الآن، فى مختلف المحافظات، يتنوع ما بين مشروعات تجارية وصناعية وخدمية ومشروعات منزلية ومشروعات إنتاج حيوانى، وأن سرعة الإجراءات تعد من العوامل الرئيسية لنجاح المشروع، حيث إن المستندات المطلوبة للحصول على قرض المشروع هى طلب للحصول على القرض مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية، بالإضافة إلى بيان بالمعاش أو النفقة أن وجد ويتم الصرف خلال 48 ساعة فقط.

ويهدف مشروع "مستورة" إلى تحويل المرأة المصرية مستحقة الدعم إلى عنصر فاعل فى المجتمع ومساعدتها فى بناء أسرتها بشكل جيد، بجانب أيضا توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي وتوفير رأس المال لخدمة المجتمع ومحاربة البطالة ودعم المرأة وتمكينها اقتصاديا تقديرا لدورها المجتمعى.

وأكد الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة  بنك ناصر الاجتماعى، أن تنفيذ مشروع "مستورة" من خلال فروع البنك البالغ عددها 93 فرعا منتشرة فى جميع  مناطق الجمهورية ولجان الزكاة التابعة لبنك ناصر، والتى تعد ذراع البنك الممتدة فى كافة أنحاء الجمهورية؛ حيث  تقوم المستفيدة بتقديم المستندات المطلوبة للحصول على القرض مثل طلب للحصول على القرض مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، بالإضافة إلى بيان بالمعاش أو النفقة إن وجد، وتكون لجان الزكاة هى الضامن لكافة المشروعات، لافتا إلى أن هذا المشروع  يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة وحماية الفئات الأكثر احتياجا وتمكين المرأة اقتصاديا بتوفير فرص عمل لها، وإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لمساعدتها على تنمية نفسها بالعمل.

ووفقا لآليات تمويل القرض لإنشاء مشروعات متناهية الصغر ضمن مشروع "مستورة " فأن لجان الزكاة ببنك ناصر  هى الضامن لكافة المشروعات الممنوحة عن طريقها، والسداد يكون على 24 شهرا بدون فوائد، ويحتسب 7 % مصاريف عن مدة القرض تسدد مرة واحدة، وأن قيمة القرض لمشروع "مستورة" تتراوح بين 4 آلاف و20 ألف جنيه للمرأة القادرة على العمل، وليس لها مصدر دخل ثابت ويتم منح القرض فى صورة مشروعات وليس مبالغ نقدية يتم الحصول عليها بعد استيفاء شروط المنح عن طريق لجان الزكاة على أن يتراوح عمر المستفيد ما بين 21 إلى 60 عاما.


الحكومة

التضامن

بنك ناصر

مشروع مستورة

مشروعات للسيدات المعيلات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ليلي علوي: مهرجان "مالمو" فتح سوق كبير للسينما العربية في أوروبا ..حضور الجمهور السويدى للفعاليات أكبر المكاسب.. ومستوى الأفلام المشاركة غاية في الروعة.. لتونس وأهلها مكانة خاصة في قلبي.. وأدعم المرأة المصرية

ليلي علوي: مهرجان "مالمو" فتح سوق كبير للسينما العربية في أوروبا ..حضور الجمهور السويدى للفعاليات أكبر المكاسب.. ومستوى الأفلام المشاركة غاية في الروعة.. لتونس وأهلها مكانة خاصة في قلبي.. وأدعم المرأة المصرية

فان بيرسى: لست متأكدًا أن سولشاير المدرب المناسب لمان يونايتد

فان بيرسى: لست متأكدًا أن سولشاير المدرب المناسب لمان يونايتد

إعلامى سعودى: الشعوب العربية اكتشفت أكاذيب "الجزيرة" وعمالتها لـ"الإخوان"

إعلامى سعودى: الشعوب العربية اكتشفت أكاذيب "الجزيرة" وعمالتها لـ"الإخوان"

ذروة شهب "التنين" تمطر سماء مصر والوطن العربى اليوم وترى بالعين المجردة

ذروة شهب "التنين" تمطر سماء مصر والوطن العربى اليوم وترى بالعين المجردة

مرتضى منصور: لو قرر الكاف إعادة مباراة الزمالك مع جينيراسيون عليه الرحيل

مرتضى منصور: لو قرر الكاف إعادة مباراة الزمالك مع جينيراسيون عليه الرحيل

حسام البدرى يحذر لاعبى المنتخب من "السوشيال" ويطالب الجدد باستغلال الفرصة

حسام البدرى يحذر لاعبى المنتخب من "السوشيال" ويطالب الجدد باستغلال الفرصة

8 معلومات عن اتفاق شراء 4 ماكينات حفر ألمانية لتنفيذ مشروع مترو الهرم

8 معلومات عن اتفاق شراء 4 ماكينات حفر ألمانية لتنفيذ مشروع مترو الهرم

ترامب فى تحذير شديد اللهجة للنظام التركى: سأدمر اقتصادكم تدميرا شاملا وأطمسه لو قمتم بعمل عسكرى خارج الحدود.. توعدت أردوغان بمشكلة كبيرة حال إصابة أى جندى أمريكى بسوريا.. وليندسي جراهام: عقوبات على جيش تركيا

ترامب فى تحذير شديد اللهجة للنظام التركى: سأدمر اقتصادكم تدميرا شاملا وأطمسه لو قمتم بعمل عسكرى خارج الحدود.. توعدت أردوغان بمشكلة كبيرة حال إصابة أى جندى أمريكى بسوريا.. وليندسي جراهام: عقوبات على جيش تركيا

لماذا تخفض البنوك العالمية الوظائف لديها؟.. مصارف أوروبا تشطب 60 ألف وظيفة فى 2019.. وبنكHSBC يتخلى عن 4700 موظف ويقلل الرواتب 4%.. تباطؤ نمو الاقتصاد والتكنولوجيا وتراجع الفائدة و"الربحية" أبرز الأسباب

لماذا تخفض البنوك العالمية الوظائف لديها؟.. مصارف أوروبا تشطب 60 ألف وظيفة فى 2019.. وبنكHSBC يتخلى عن 4700 موظف ويقلل الرواتب 4%.. تباطؤ نمو الاقتصاد والتكنولوجيا وتراجع الفائدة و"الربحية" أبرز الأسباب

رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

نصابة تتخفى خلف النقاب بعد استيلائها على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفها.. التحقيقات: اشتركت مع زوجها مستغلة "الاستثمار العقارى" للاحتيال على المواطنين.. وتنقل إقامتها للتجمع للهروب من ضحاياها

نصابة تتخفى خلف النقاب بعد استيلائها على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفها.. التحقيقات: اشتركت مع زوجها مستغلة "الاستثمار العقارى" للاحتيال على المواطنين.. وتنقل إقامتها للتجمع للهروب من ضحاياها

رسائل الممر.. معتز مطر ومحمد ناصر "الرعاشة وماعدمكش" بكاريكاتير اليوم السابع

رسائل الممر.. معتز مطر ومحمد ناصر "الرعاشة وماعدمكش" بكاريكاتير اليوم السابع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة