18 ألف مشروع ضمن "مستورة" للسيدات المعيلات بقيمة 301 مليون و216 ألف جنيه

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، أن بنك ناصر الاجتماعى يقوم حاليا بالتوسع فى المشروعات الاقتصادية مثل مشروع "مستورة" للسيدات المعيلات، وأنه تم تنفيذ ما يقرب من 18 ألف و145 مشروعا بقيمة 301 مليون و216 ألف جنيه حتى الآن، فى مختلف المحافظات، يتنوع ما بين مشروعات تجارية وصناعية وخدمية ومشروعات منزلية ومشروعات إنتاج حيوانى، وأن سرعة الإجراءات تعد من العوامل الرئيسية لنجاح المشروع، حيث إن المستندات المطلوبة للحصول على قرض المشروع هى طلب للحصول على القرض مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية، بالإضافة إلى بيان بالمعاش أو النفقة أن وجد ويتم الصرف خلال 48 ساعة فقط.

ويهدف مشروع "مستورة" إلى تحويل المرأة المصرية مستحقة الدعم إلى عنصر فاعل فى المجتمع ومساعدتها فى بناء أسرتها بشكل جيد، بجانب أيضا توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي وتوفير رأس المال لخدمة المجتمع ومحاربة البطالة ودعم المرأة وتمكينها اقتصاديا تقديرا لدورها المجتمعى.

وأكد الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن تنفيذ مشروع "مستورة" من خلال فروع البنك البالغ عددها 93 فرعا منتشرة فى جميع مناطق الجمهورية ولجان الزكاة التابعة لبنك ناصر، والتى تعد ذراع البنك الممتدة فى كافة أنحاء الجمهورية؛ حيث تقوم المستفيدة بتقديم المستندات المطلوبة للحصول على القرض مثل طلب للحصول على القرض مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، بالإضافة إلى بيان بالمعاش أو النفقة إن وجد، وتكون لجان الزكاة هى الضامن لكافة المشروعات، لافتا إلى أن هذا المشروع يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة وحماية الفئات الأكثر احتياجا وتمكين المرأة اقتصاديا بتوفير فرص عمل لها، وإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لمساعدتها على تنمية نفسها بالعمل.

ووفقا لآليات تمويل القرض لإنشاء مشروعات متناهية الصغر ضمن مشروع "مستورة " فأن لجان الزكاة ببنك ناصر هى الضامن لكافة المشروعات الممنوحة عن طريقها، والسداد يكون على 24 شهرا بدون فوائد، ويحتسب 7 % مصاريف عن مدة القرض تسدد مرة واحدة، وأن قيمة القرض لمشروع "مستورة" تتراوح بين 4 آلاف و20 ألف جنيه للمرأة القادرة على العمل، وليس لها مصدر دخل ثابت ويتم منح القرض فى صورة مشروعات وليس مبالغ نقدية يتم الحصول عليها بعد استيفاء شروط المنح عن طريق لجان الزكاة على أن يتراوح عمر المستفيد ما بين 21 إلى 60 عاما.