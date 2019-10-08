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يحيى زكى: نركز على الخدمات البحرية و اللوجستية في موانئ المنطقة الاقتصادية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:03 م
يحيى زكى: نركز على الخدمات البحرية و اللوجستية في موانئ المنطقة الاقتصادية رئيس المنطقة الاقتصادية خلال المؤتمر
كتب إسلام سعيد

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قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة واعدة بفضل سياساتها وجغرافيتها وحوافزها ودعم القيادة السياسية لها والذي عمل على تحقيق الرؤية والأهداف الموضوعة لها.
 
وجاء ذلك خلال خلال حضوره اجتماع مجلس الأعمال المصري الكوري بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية والسفير الكوري بالقاهرة والمهندس علي عيسى رئيس جمعيةالمستثمرين المصريين .
 
وأضاف المهندس يحيى زكي  في كلمته التي ألقاها بحضور عدد من الشركات الكورية أن المنطقة الاقتصادية تتمتع بامتداد جغرافي يصل إلى 460كم2  مقسمة إلى 4 مناطق صناعية بالإضافة إلى 6 موانئ بحرية، مشيرا إلى تركيز المنطقة خلال مهمتها في التنمية والتطوير على قطاعات محددة؛ على رأسها الخدمات البحرية واللوجستيات مؤكدا على الانتهاء من عملية تطوير البنية التحتية التي ستساعد على انطلاق المنطقة خلال المرحلة المقبلة.
 
ونوه رئيس المنطقة الاقتصادية على الحوافز والاتفاقيات التجارية مع أوروبا وإفريقيا وأمريكا التي تمنح منتجات المنطقة ميزة تفضيلية في دخولها الأسواق الأجنبية.
 
وطالب رئيس المنطقة الاقتصادية المجلس بالاهتمام بالفرص الاستثمارية والخدمات اللوجستية والعمل على تنظيم ورش عمل عن المنطقة، مشيرا إلى تطلع المنطقة لعقد مفاوضات ثنائية مع الشركات الكورية وزيارة المنطقة الاقتصادية والتعرف على الفرص الاستثمارية وخطة المنطقة المقبلة لجذب شركات في قطاعات محددة لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في المنطقة.

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية

قناة السويس

الخدمات البحرية و اللوجستية

مجلس الأعمال المصري الكوري

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