وقالت الصحيفة، إن قطر تكتفى بالفحص الخارجى قبل إغلاق ملفات الضحايا، وأغلبهم عمال آسيويون.

وتصنف غالبية حالات الوفاة في قطر التي تستعد لاستضافة مونديال 2022، على أنها ناجمة عن أزمات قلبية مفاجئة خلال نومهم، فى وقت لا يتم فيه تشريح معظم حالات الوفاة، لترجعها السلطات لأسباب طبيعية وتغلق ملفاتهم من دون بحث أو تدقيق.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن خبير فى الطب الشرعى بقطر قوله، إنه فى معظم هذه الحالات يتم الاكتفاء بفحص خارجى للضحايا.

ويأتى تقرير الصحيفة البريطانية بعد مرور أسبوع على تحقيق آخر سلط فيه الضوء على مئات الآلاف من العمال الذين يتعرضون لمستويات قاتلة من الإجهاد بسبب استمرار العمل لأكثر من 10 ساعات يوميا، وسط درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 45 درجة مئوية، وهى ظروف عمل قاسية قد تتسبب فى ارتفاع ضغط الدم والضغط على القلب والأوعية الدموية.