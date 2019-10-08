وفد صينى يتوجه إلى واشنطن لبدء جولة جديدة من المشاورات التجارية

بكين /أ ش أ/

توجه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "ليو خه" على رأس وفد صيني إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تلبية لدعوة من الجانب الأمريكى، لبدء جولة جديدة من المشاورات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى خلال يومي 10 و11 أكتوبر الجاري.

وذكرت وزارة التجارة الصينية –في بيان اليوم- أن خه سيجري خلال الزيارة مشاورات اقتصادية وتجارية مع الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتهايزر" ووزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشين".

ويضم الوفد الصيني وزير التجارة "تشونج شان" ومحافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) "يي قانج"، ونائب رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح "نينج جي تشه"، ونائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية نائب وزير المالية "لياو مين"، ونائب وزير الخارجية "تشنج تسه قوانج"، ونائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات "وانج تشي جيون"، ونائب مدير مكتب المجموعة القيادية المركزية للأعمال الزراعية نائب وزير الزراعة والشؤون الريفية "هان جيون"، ونائب وزير التجارة نائب الممثل التجاري الدولي للصين "وانج شو ون".