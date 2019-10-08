وفد رفيع المستوى يزور جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لنقل التجربة البريطانية فى مجالات التعليم

تقرير خاص

يزور مصر الخميس المقبل وفد رفيع المستوى من كليات التجارة بجامعة "لندن سكول" البريطانية بدعوة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك فى إطار التوجه العام الذى تنتهجه الجامعة والذى يستهدف الانفتاح على العالم، والاستفادة من الخبرات الدولية فى مجالات التعليم المختلفة تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة وإسلام الطوخى نائب رئيس مجلس الأمناء .

صرح الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة، أن زيارة الوفد البريطانى تتم وفق برنامج تبادل الزيارات الخارجية لتفعيل اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وكليات التجارة بجامعة "لندن سكول" والتى يتم بمقتضاها إنشاء أفرع دولية للجامعات البريطانية فى مصر، وذلك انطلاقا من الخبرة الدولية التى تتمتع بها بريطانيا فى نقل خدماتها التعليمية إلى الجامعات الكبرى فى مختلف أنحاء العالم.

ومن جانبها، قالت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر، إنه من المقرر خلال هذه الزيارة وضع آليات تنفيذ لبروتوكول التعاون الموقع بين الجامعتين إلى جانب التنسيق بين الجامعتين على الشكل العام للاحتفال الرسمى الذى سيتم تنظيمه خلال الفترة المقبلة، بحضور السفير البريطانى لدى مصر وقيادات الجامعتين للتأكيد على حرص الجامعة على دعم علاقات التعاون الثقافى والعلمى مع بريطانيا من أجل تدعيم الشـراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصـرية والإنجليزية.

وأشارت الكاشف إلى أن الاتفاقية تنص على أن تقوم جامعة "لندن سكول" بتقديم الدعم اللازم لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أجل تصميم وتنفيذ وتقديم كل ما هو جديد فى مجال دراسة الطب والتجارة والاقتصاد، من خلال تقديم الاستشارات الأكاديمية، وتوفير خدمات تطوير المناهج ونظم التقييم وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وأيضاً مراقبة جودة العملية التعليمية وتبادل الأساتذة والطلاب، وذلك دعماً للرؤية التى تتبناها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى الانفتاح على العالم الخارجى .







الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا