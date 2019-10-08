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وفد المركزى للمحاسبات يختتم اجتماع لجنة المخطط الإستراتيجي للمنظمة العربية لأجهزة الرقابة بالجزائر

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 12:53 م
وفد المركزى للمحاسبات يختتم اجتماع لجنة المخطط الإستراتيجي للمنظمة العربية لأجهزة الرقابة بالجزائر الجهاز المركزى للمحاسبات-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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اختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات الاجتماع الـ21 للجنة المخطط الإستراتيجي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذي يستضيفه مجلس المحاسبة بالجمهورية الجزائرية.
 
وشارك خلال الاجتماع وفد مصرى من الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى والذى ضم كلا من المحاسبين نجوى أحمد القائم بأعمال وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية للرقابة على البنوك، أحمد محمد أبو القاسم المراجع بالإدارة المركزية للرقابة .
 
وخرج الاجتماع بعدة توصيات تتوافق مع التوصيات الواردة فى تقرير لجنة متابعة تنفيذ المخطط الإستراتيجي، كما تمت دراسة الخطط التشغيلية لهياكل المنظمة خلال السنوات 2020- 2022 ومدى توافق تلك الخطط مع المشاريع الواردة فى المخطط الإستراتيجي ومؤشرات قياس أدائها، كما سيتم مناقشة التقدم فى تنفيذ الخطط التشغيلية لعام 2019.

المخطط الإستراتيجي للمنظمة العربية للأجهزة العليا

الجهاز المركزى للمحاسبات

الاجهزة العليا للرقابة المالية

بالجمهورية الجزائرية

للرقابة المالية والمحاسبة

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