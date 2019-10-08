وصول 1,2 طن أدوية ومستلزمات وأجهزة طبية لدعم عيادة "تحيا مصر أفريقيا" بتشاد

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة عن وصول الفريق الطبي المصرى، إلى دولة تشاد، اليوم، برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، وعضوية كلٍّ من استشاري كبد وجهاز هضمي، وصيدلي إكلينيكي، وأخصائي الباثولوجي الإكلينيكية، بالإضافة إلى أخصائي نظم ومعلومات، وذلك ضمن تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لعلاج مليون أفريقى من "فيروس سى".

يأتي ذلك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وعزمها افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الأفريقية لدعم تلك الدول في مسح وعلاج مواطنيها ونقل تجربة مصر الرائدة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأوضح بيان، أنه كان في استقبال الفريق الطبي المصري كلٌّ من السفير محمد عرابي سفير مصر بدولة تشاد، والقنصل المصري، مضيفاً أنه تم عقد اجتماع تحضيري بمستشفى أنجامينا المركزي مع كل من مدير المستشفى ومندوب منظمة الصحة العالمية لمناقشة الخطة الاستراتيجية الخاصة بالعمل، مشيراً إلى أنه تم اختيار 4 أماكن لبدء المسح وتدريب القائمين على إجراء اختبار الكاشف السريع والمنظومة الإلكترونية لتسجيل مواطني دولة تشاد.

وأضاف البيان أنه جاري افتتاح وحدة الفيروسات الكبدية تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا"، بمستشفى أنجامينا المركزي بالعاصمة التشادية "أنجامينا"، مشيراً إلى أن الفريق الطبي المصري بدأ فور وصوله الاستعدادات الخاصة بتجهيز العيادة تمهيداً لبدء مسح مواطني دولة تشاد اعتبارًا من الغد.

ولفت إلى أنه تم دعم عيادة "تحيا مصر أفريقيا" ب 1,2 طن أدوية ومستلزمات وأجهزة طبية، شملت 3 آلاف عبوة سوفوسبيفير، 3 آلاف عبوة داكلاتاسفير، المعالجين لفيروس سي، وألف عبوة تينوفوفير لعلاج فيروس بي، 10 آلاف كاشف سريع لفيروس سي، 10 آلاف كاشف سريع لفيروس بي، و5 آلاف كارت مريض، وجهاز pcr، و1500 محاليل اختبار لجهاز ال pcr، وألفي سرنجة، و1500 أنبوبة جل خاصة لتحاليل pcr ، وذلك لدعم عيادة "تحيا مصر أفريقيا".

وأشار إلى أن زيارة الفريق تستمر مدة شهر بدولة تشاد، يتم خلالها مسح المواطنين واكتشاف الحالات المصابة للبدء في تلقي العلاج، موضحاً أنه سيبقى هناك ممثلاً للفريق الطبي المصري بعد عودته، لمتابعة تلقي علاج المرضى المصابين.

وتابع أن الفريق يستهدف تدريب الكوادر التشادية على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم المكتشف إصابتهم وبروتوكولات العلاج الخاصة بفيروس سي وبي للحالات المصابة، موضحاً أن التدريب سيشمل الأطباء والصيادلة ومسئولي معامل التحاليل وإجراء تحاليل ال pcr"".

وفي ذات السياق أشار البيان إلي استمرار متابعة الفريق الطبي المصري الأول عمله بدولة جنوب السودان، داخل عيادة "تحيا مصر أفريقيا" التي تم افتتاحها نهاية الشهر الماضي بالعاصمة "جوبا"، حيث يتم متابعة عمليات إجراء المسح والفحوصات التكميلية وتلقي العلاج للحالات الإيجابية.