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وزير الكهرباء والماء فى البحرين يؤدى القسم أمام الملك..صور

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:44 م
وزير الكهرباء والماء فى البحرين يؤدى القسم أمام الملك..صور وزير الكهرباء الجديد يؤدى القسم أمام الملك حمد بن عيسى آل خليفة
وكالات

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استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة،عاهل البحرين، في قصر الصافرية، اليوم،الثلاثاء، وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون الكهرباء والماء، حيث أدى الوزير  القسم أمام الملك ، بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.
 
وقد هنأ وزير شؤون الكهرباء والماء، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في تحمل هذه المسؤولية الوطنية خدمةً للوطن والمواطن، مشيداً بكفاءته التي تؤهله لأداء مهام عمله على الوجه الأكمل.
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