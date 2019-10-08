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وزير الدفاع الروسى: حصة الأسلحة الحديثة لدينا سترتفع لـ 68% بنهاية العام

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:01 م
وزير الدفاع الروسى: حصة الأسلحة الحديثة لدينا سترتفع لـ 68% بنهاية العام وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو
موسكو (أ ش أ)

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صرح وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو بأن حصة الأسلحة والمعدات الجديدة والحديثة فى القوات المسلحة الروسية سترتفع إلى 68% بحلول نهاية العام الجارى.

وقال شويجو - فى تصريحات اليوم الثلاثاء "ستصل حصة الأسلحة الحديثة فى القوات المسلحة الروسية إلى 68% بحلول نهاية العام الحالي، مشيرا إلى تخصيص أكثر من 1.5 تريليون روبل (23 مليار دولار) لإعادة تسلح الجيش الروسى".

وأضاف "أن هذا سيتيح الاستمرار فى ضمان حل المهام المخصصة للغرض المقصود منها"، موضحا أن القوات المسلحة الروسية تسلمت فى الوقت الراهن أكثر من 2300 وحدة من المعدات العسكرية الجديدة والحديثة.

 


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