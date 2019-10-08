وزير الخارجية الروسى يلتقى قيادات كردستان العراق خلال أول زيارة للإقليم

بغداد أ ش أ

التقى وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، قيادات إقليم كردستان العراق خلال أول زيارة له للإقليم.

وأجرى لافروف فى أربيل، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء الإثنين، مباحثات مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، وراء الأبواب المغلقة، حيث تمكن الصحفيون من حضور بداية اللقاء فقط، حين تبادل لافروف وبارزانى التحيات.

وقبل ذلك، التقى الوزير الروسى بالرئيس السابق لإقليم كردستان العراق، زعيم الحزب الديمقراطى الكردستاني، مسعود بارزاني، ورئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني.

ولم تصدر على الفور أى بيانات رسمية حول مضمون مباحثات الوزير الروسى مع قيادات كردستان العراق، ولكن من المعروف أن الوفد المرافق له يضم ممثلى الشركات النفطية الروسية الكبرى، بما فيها "روس نفط" و"غازبروم نفط".

يذكر أن هذه هى أول زيارة لسيرجى لافروف إلى إقليم كردستان، وأول زيارة للعراق منذ 5 سنوات.

والتقى لافروف كلا من الرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، ووزير الخارجية، محمد على الحكيم، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.