ورشة عمل لحل مشكلة نقص المياه بسفارات المعرفة فى مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت سفارة المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية بجامعة القاهرة ورشة عمل "حل مشكلة نقص المياه بأفكار غير تقليدية"، بالتعاون مع فريق من طلبة كلية العلوم، تناولت الورشة حلولاً مبتكرة لمشكلة نقص المياه في بعض المناطق، وكيفية التغلب عليها باستخدام كائنات دقيقة مهندسة وراثيًا.

وأوضح الفريق المشارك بالورشة فى بيان صادر اليوم عن مكتبة الاسكندرية أن فكرة بناء محطات لتحلية المياه باتت من الحلول باهظة التكلفة حيث تتطلب توفير المياه بشكل كبير وأعداد من العمالة واستهلاك كبير للطاقة، ولكن استخدام حلول بديلة عن طريق التقنيات الطبيعية جاء بتكلفة أقل وبنفس الكفاءة، ويعد استخدام تقنية الهندسة الوراثية في هذا المجال من أكثر التقنيات الصديقة للبيئة وتدخل في مجالات الطب والهندسة وعلاج العديد من الأمراض وتستخدم في أغراض كثيرة تخدم البشرية.

ويأمل الفريق أن يتم استغلال هذه التجربة في استصلاح مزيد من الأراضي الصحراوية، وزيادة الإنتاج المحلى، مما يعود بالفائدة على مصر، ويسهم في خلق فرص عمل واستثمارات جديدة للشباب.