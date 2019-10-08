هيئة الطاقة النووية: إذن البدء فى إنشاء الضبعة فى آخر مراحل المراجعة

أكدت الدكتورة رانيا جمعة نائب رئيس هيئة الطاقة النووية، أن تصريح إذن إنشاء المحطة النووية بالضبعة الذى تصدره هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فى آخر مراحل المراجعة النهائية ومن المتوقع أن يكون جاهزا لإصداره قريبا.



وأضافت رانيا جمعة، خلال منتدى موردى الصناعات النووية الذى تنظمها شركة روساتوم الروسية بالتعاون مع هيئة الطاقة النووية، أن مصر ملتزمة وتحترم معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والهيئة حريصة على عدم وجود أى نوع من التأثير السلبى على البيئة.



وقالت جمعة، إن هيئة الطاقة النووية تجرى العديد من الإجراءات للتأكد من السلامة النووية والإشعاعية، مضيفة أن هناك قطاع بالهيئة خاص بمتابعة تركيب المعدات والتأكد من سلامتها.



الجدير بالذكر أن منتدى موردى الصناعة النووية ينعقد فى القاهرة يومى 8 و 9 أكتوبر كجزء من المعرض والمنتدى الصناعى والتكنولوجى الدولى "الأسبوع الصناعى الكبير"، بالتعاون بين مؤسسة روساتوم وهيئة الطاقة النووية المصرية.



