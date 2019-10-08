هيئة الانتخابات فى تونس ترفض طلب نبيل القروى لتأجيل الاستحقاق الرئاسي

وكالات

أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي، أن الهيئة استقبلت "منذ مدة" ، طلبا من حملة مرشح حزب "قلب تونس" رجل الأعمال نبيل القروي لتأجيل الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، قائلا إن الهيئة رفضت تلبية هذا الطلب.

وأضاف عضو الهيئة العليا للانتخابات حسبما نقل موقع سكاى نيوز عربية، "تلقيناه (الطلب) منذ مدة، لكن لا يمكن الحديث عن تأجيل الانتخابات لأنها حُددت من قبل، حسب الروزنامة (..)"، واصفا طلب حملة القروي بالتأجيل بغير المنطقية.

وكانت حملة القروي ، قد أصدرت في وقت سابق الثلاثاء، بيانا قالت فيه إنها طالبت بتأجيل الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية "إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص"، بسبب رفض القضاء أن يجري القروي الموقوف، حاليا بتهم تتعلق بالفساد لقاءات صحفية أو إذاعية.