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هيئة الأسرى الفلسطينيين: 13 أسيرا يتهددهم الموت فى مستشفيات الاحتلال

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:34 م
هيئة الأسرى الفلسطينيين: 13 أسيرا يتهددهم الموت فى مستشفيات الاحتلال قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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حذرت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المرضى القابعين فى مستشفيات الاحتلال الإسرائيلى، والذين يتهددهم الموت البطىء فى كل لحظة بفعل سياسة الإهمال الطبى المتعمد.
وقالت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء - إن 10 أسرى مرضى يقبعون في "عيادة سجن الرملة" بظروف صحية معقدة وخطيرة للغاية، وغالبيتهم يعانون من الشلل ويتنقلون على مقاعد متحركة، ويعتمدون على أسرى آخرين للقيام باحتياجاتهم اليومية..لافتة إلى أن 3 أسرى مضربين عن الطعام يقبعون في قسم للعزل داخل "مشفى الرملة" بأوضاع صحية مقلقة وخطيرة.
وأكدت الهيئة أن الأسرى المرضى يعانون من سياسة الإهمال الطبي المتعمد، حيث انعدام الخدمات الطبية والصحية، وعدم تشخيص الحالات المرضية، وانعدام تقديم العلاجات والأدوية اللازمة لهم، ومساومة الأسرى على العلاج ونقلهم بسيارة "البوسطة" إلى المحاكم والسجون.
وطالبت الهيئة، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والقانونية، بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى القابعين في سجون الاحتلال، ووضع حدٍ لسياسة المماطلة في تقديم الرعاية الطبية لهم وللمصابين والإفراج عنهم قبل فوات الأوان.


إسرائيل

قوات الاحتلال

هيئة شئون الأسرى

فلسطين

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