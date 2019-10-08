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نيسان تجرى تغييرات فى إدارتها العليا

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:04 م
نيسان تجرى تغييرات فى إدارتها العليا سيارة نيسان_أرشيفية
رويترز

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عينت نيسان موتور ماكوتو أوشيدا، النائب الأول لرئيسها، رئيسا تنفيذيا اليوم الثلاثاء، لتختار بذلك وافدا جديدا نسبيا على قطاع السيارات الذى انضم إليه فى منتصف حياته المهنية ويشتهر بأخلاقيات العمل الصارمة وتركيزه المستمر على خفض التكاليف.

وسينضم إلى أوشيدا المسئول التنفيذى بميتسوبيشى موتورز أشوانى جوبتا فى منصب الرئيس التنفيذى للعمليات.

وقالت الشركة إن الرئيس السابق لعمليات الصين جون سيكي، الذى كان يعتبر على نطاق واسع أحد المتنافسين الرئيسيين على منصب الرئيس التنفيذي، سيصبح نائب الرئيس التنفيذى للعمليات.

وسيتولى الثلاثة قيادة شركة هزتها اضطرابات فى أعقاب سقوط رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن العام الماضى ورحيل رئيسها التنفيذى السابق هيروتو سايكاوا.

وقال رئيس مجلس إدارة نيسان ياسوشى كيمورا فى مؤتمر صحفى "القيادة القوية لأزمة... القيادة جماعية، حيث يدعم بعضهم البعض ستكون أكثر شفافية".

وذكر مصدر أن المديرين فى نيسان، بمن فى ذلك المنتمين إلى رينو أكبر مساهم فى الشركة، صوتوا بالإجماع لصالح تعيين المسئولين التنفيذيين.

وينتظر غصن محاكمته فى طوكيو فى اتهامات متعلقة بسوء السلوك المالي، وهو ما ينفيه.

 


نيسان موتور

ميتسوبيشى موتورز

نيسان

رويترز

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