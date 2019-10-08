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نيابة ديرب نجم تعاين منزل سيدة قتلت لسرقة مشغولاتها الذهبية بالشرقية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:44 ص
نيابة ديرب نجم تعاين منزل سيدة قتلت لسرقة مشغولاتها الذهبية بالشرقية اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
الشرقية - فتحية الديب

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انتقل فريق النيابة العامة بديرب نجم بالشرقية، اليوم، برئاسة جمعة الششتاوى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، لقرية شوبك إكراش، لإجراء معاينة على مسرح الجريمة التى شهدت مقتل سيدة فى منتصف العقد السادس من العمر.

وتبين من المعاينة الأولية، وجود أثار مقاومة من المجنى عليها أثناء خنقها، وتبين سرقة غويشة ذهبية وخاتم منها أثناء المقاومة، كما تبين أنها تعيش بمنزل العائلة ولكن تقيم بشقة بمفردها.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من العقيد محمد فؤاد، مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بالعثور على "زبيدة ط ا" ٦٦ سنة ربة منزل مقيمة شوبك أكراش، جثة هامدة وتبين وجود آثار خنق حول رقبتها وأن الجريمة بهدف السرقة.

انتقل ضباط مباحث ديرب نجم، برئاسة الرائد عبد المنعم علاء، رئيس المباحث لمسرح الجريمة، وتم نقل الجثة للمشرحة، وتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وقررت النيابة العامة، نقل الجثة لمشرحة المستشفى وانتداب الطب الشرعى لتشريحها لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

 


الشرقية

شوبك اكراش

ديرب نجم

قتل ربة منزل

نيابة ديرب نجم

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