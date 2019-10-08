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نمو الاقتصاد البحرينى بنسبة 3.4٪ مقارنة فى الربع الأول من 2019

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:06 ص
نمو الاقتصاد البحرينى بنسبة 3.4٪ مقارنة فى الربع الأول من 2019 الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحرينى
كتب وكالات

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رأس الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحرينى بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالى :

أشاد مجلس الوزراء بمخرجات النسخة الرابعة من الملتقى الحكومى 2019 والذى عقد من  رئيس الوزراء الموقر وبمبادرة من  ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، مشيداً المجلس بنتائج الملتقى الحكومى وبما تضمنه من مشاريع ومبادرات تدعم تطوير منظومة العمل الحكومى وترتقى به وتكفل البناء على ما تحقق من منجزات .

من جانب آخر فقد أشاد مجلس الوزراء بالكلمة التى وجهها  رئيس الوزراء فى منتدى البحرين رؤى مشتركة لمستقبل ناجح الذى عقد فى نسخته الثانية بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك ، مشيداً المجلس بمضامينها وبما احتوت عليه من دعوات ومبادرات تسهم فى تطويع قضايا السلام والاستقرار فى خدمة أغراض التنمية وتكريس القيم الضرورية لإحراز تقدم فى التنمية المستدامة، مرحباً المجلس بالأصداء الإيجابية الطيبة لمبادرة  رئيس الوزراء التى على ضوئها اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخامس من أبريل كيوم دولى للضمير العالمى ، إلى ذلك فقد عرض سعادة وزير شئون مجلس الوزراء مذكرة بتقرير تضمنت نتائج أعمال منتدى رؤى البحرين المذكور أعلاه والاجتماعات والفعاليات واللقاءات التى عقدت على هامشه مع كبار المسئولين فى الأمم المتحدة .

وفى إطار متابعة  رئيس الوزراء للوضع التنموى والخدمى الذى يلبى تطلعات المواطنين ويحقق رضاهم من الخدمات الحكومية ، فقد وجه  رئيس الوزراء إلى توفير وتلبية الاحتياجات والمطالب الخدمية والإسكانية والتعليمية والبلدية لأهالى قرية باربار والقرى المجاورة ، وكلف سموه الوزراء المعنيين بزيارة تلك المناطق ورفع تقارير بشأن احتياجاتها.

 


نمو الاقتصاد البحرينى

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البحرين

2019

اقتصاد البحرين

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