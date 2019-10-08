نائب رئيس وزراء الإمارات يبحث مع رئيس الحكومة السودانية الأوضاع فى المنطقة

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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، بقصر الوطن فى أبوظبى، مع رئيس وزراء الحكومة الانتقالية بالسودان الدكتور عبدالله حمدوك، مستجدات الأوضاع فى المنطقة.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أنه جرى -خلال اللقاء- استعراض العلاقات الأخوية التي تربط الإمارات والسودان في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.