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ميركل: التوصل إلى اتفاق للبريكست غير محتمل على الإطلاق

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 12:38 م
ميركل: التوصل إلى اتفاق للبريكست غير محتمل على الإطلاق المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
أ ش أ

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أبلغت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بأن التوصل إلى اتفاق لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى (بريكست) غير محتمل على الإطلاق، وذلك وفقًا لما أعلنته مصادر بداونينج ستريت. 
 
وأكد جونسون، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها باللغة الإنجليزية، أن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى بروكسل "على وشك الانهيار"، وذلك بعد اتصال هاتفى أجراه مع ميركل واستمر لمدة نصف ساعة.
 
ووفقا للخطط الحالية، فإنه من المنتظر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد فى الحادى والثلاثين من الشهر الجارى، ويتخذ جونسون نفس الموقف الرافض الذى اتخذته سابقته تيريزا ماى من البند الوارد فى اتفاق الخروج والخاص بإبقاء الحدود مفتوحة فى الجزيرة الأيرلندية وقد طرح جونسون مقترحات جديدة.
 
ويرغب جونسون، فى إلغاء بند الحدود الأيرلندية والمعروف باسم "شبكة الأمان"، وفى المقابل يطلب الاتحاد حلًا يحقق نفس الأهداف المتمثلة فى تجنب إغلاق الحدود فى الجزيرة الأيرلندية وحماية المنطقة الاقتصادية المشتركة فيها وحماية السوق الأوروبية الداخلية.
 

المستشاره الالمانيه

بريطانيا

انجيلا ميركل

جونسون

بريكست

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