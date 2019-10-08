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موجز الحوادث.. "سليفى" وراء غرق شاب وفتاة من أعلى كوبرى الجامعة بالقاهرة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:12 م
موجز الحوادث.. "سليفى" وراء غرق شاب وفتاة من أعلى كوبرى الجامعة بالقاهرة غرق ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نشر "قسم الحوادث" باليوم السابع، عدداً من الأخبار الهامة في القطاع الأمني والقضائي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

 

وجاء من ضمن أبرز الأخبار المنشورة:
 

- 7 نوفمبر.. النطق بالحكم فى إعادة محاكمة متهم بتنظيم "ولاية داعش الصعيد"
 

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم فى اشتراكه مع آخرين تم الحكم عليهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الصعيد"، لـ 7 نوفمبر للنطق بالحكم.

 

- إحباط محاولة تهريب 30 علبة ذهب والماس عبر منفذ السلوم البري
 

واصلت الإدارة العامة لأمن الموانئ جهودها لضبط كافة أشكال الخروج على القانون بكافة المنافذ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التهريب، والعمل على ضبط العناصر الإجرامية القائمة عليها، ونجحت في إحباط محاولة تهريب 30 علبة ذهب والماس عبر منفذ السلوم البري.

 

- توقف حركة طريق نكلا - القناطر بعد إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارتين
 

أصيب 7 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص وملاكى أعلى طريق نكلا بمنشأة القناطر ، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

 

- رئيس القضاء الأعلى والنائب العام يستقبلان أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات
 

استقبل المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة، وأعضاء الهيئة، حيث قدموا التهنئة للمستشار عصر بمناسبة بدء العام القضائى الجديد.

 

- التحقيقات: "سيلفى" بكوبرى الجامعة سبب غرق شاب وفتاة فى النيل لاختلال توازنهما
 

انتقلت نيابة مصر القديمة، لمعاينة جثة فتاة لقيت مصرعها غرقا فى نهر النيل مع صديقها  عقب اختلال توازنهما بسبب التقاط صورة "سيلفى "على سور كوبرى الجامعة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.


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حوادث

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