سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

من هو قاضى التحقيق؟ وما هى مهامه؟ قانون الإجراءات يجيب

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:06 م
من هو قاضى التحقيق؟ وما هى مهامه؟ قانون الإجراءات يجيب محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاضي التحقيق هو مستشار بمحكمة الاستئناف بدرجة رئيس محكمة أو نائب رئيس محكمة، ونظم قانون الإجراءات الجنائية كيفية ندب قضاة التحقيق وكيفية عملهم وصلاحياتهم فى الدعوى التى يباشر التحقيق فيها‏

ونص القانون على أنه للنيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تطلب تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر، من خلال طلبها من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه فى ذلك فى بداية كل عام قضائى، وفى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية، إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

ونصت المادة (65) على أنه لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه فى ذلك فى بداية كل عام قضائى، وفي هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

وعلى قاضى التحقيق أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق.

فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق.

وأكدت المادة ( 67 )، على أنه لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

ويكون لقاضى التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. ويجوز الطعن في الأحكام التى يصدرها وفقاً لما هو مقرر للطعن فى الأحكام الصادرة من القاضى الجزئى.


قاضى التحقيق

مهام قاضى التحقيق

قانون الإجراءات الجنائية

اختصاصات قاضى التحقيق

كيف يتم ندب قاضى التحقيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميًا.. "كاف" يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى بالقاهرة

رسميًا.. "كاف" يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى بالقاهرة

فيديو.. الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا

فيديو.. الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا

وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما

وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما

180 مركزا معتمدا لمنح شهادة ICDL للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة بالتعليم

180 مركزا معتمدا لمنح شهادة ICDL للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة بالتعليم

مصر وقبرص واليونان "إيد واحدة".. الرئيس القبرصى: تنقيب تركيا عن الغاز تهديد لاستقرار شرق المتوسط.. نيكوس أناستاسيادس: نشكر مصر والرئيس السيسي على دعم شعبنا.. ورئيس الوزراء اليونانى: أنقرة تمارس تصرفات استفزازية

مصر وقبرص واليونان "إيد واحدة".. الرئيس القبرصى: تنقيب تركيا عن الغاز تهديد لاستقرار شرق المتوسط.. نيكوس أناستاسيادس: نشكر مصر والرئيس السيسي على دعم شعبنا.. ورئيس الوزراء اليونانى: أنقرة تمارس تصرفات استفزازية

روسيا اليوم: إثيوبيا توقف منح التأشيرات للسودانيين

روسيا اليوم: إثيوبيا توقف منح التأشيرات للسودانيين

مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام التعاملات

مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام التعاملات

فيديو.. رئيس الحكومة: المدن الجديدة تغطى الزيادة السكانية وتنفذ بعيدا عن الموازنة

فيديو.. رئيس الحكومة: المدن الجديدة تغطى الزيادة السكانية وتنفذ بعيدا عن الموازنة

رئيس الوزراء: زيادة مخصصات الأسر فى "تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيها

رئيس الوزراء: زيادة مخصصات الأسر فى "تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيها

رئيس الوزراء: زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى لـ38% حتى 30 يونيو 2019

رئيس الوزراء: زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى لـ38% حتى 30 يونيو 2019

رئيس الوزراء: لم نخفض مخصصات التموين وسنراجع كل المعايير الخاصة بالدعم

رئيس الوزراء: لم نخفض مخصصات التموين وسنراجع كل المعايير الخاصة بالدعم

رئيس الوزراء: الانتهاء من ميكنة الخدمات على مستوى الجمهورية العام المقبل

رئيس الوزراء: الانتهاء من ميكنة الخدمات على مستوى الجمهورية العام المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة