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منظمة خريجى الأزهر تبدأ معسكرها التدريبى لمنسقى مشروع سفراء الأزهر بالإسكندرية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:07 م
منظمة خريجى الأزهر تبدأ معسكرها التدريبى لمنسقى مشروع سفراء الأزهر بالإسكندرية منظمة خريجى الأزهر تبدأ معسكرها التدريبى لمنسقى مشروع سفراء الأزهر
كتب لؤى على

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عقد مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، لقاء بمسؤلى البرامج الرئيسة بمشروع سفرء الأزهر، حيث تم استعراض البرامج وكيفية تنفيذها والخطط المستقبلية للمشروع الجارى البدء بالعمل بها، وأبدى مجلس الإدارة إعجابه بما يقومون به لخدمة الأزهريبن والمبادرات المستحدثة وتم تكليفهم بالعديد من البرامج والمبادرات التى تخدم المرأة و الثقافة والبرامج المجتمعية. 

وعلى الفور بدأت فعاليات المعسكر التدريبى لمنسقى مشروع سفراء الأزهر بالمدينة الشبابية بأبو قير تحت رعاية الشيخ صالح عباس وكيل الازهر، والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومكتبة الأسكندرية. 
 
 بدأت الفعاليات بلقاء الدكتورة أنوار عثمان، المشرف العام على المشروع، لشرح أهداف المعسكر، والوقوف على وضع الكليات فيما يخص البرامج التى يقومون على تنفيذها بكلياتهم والمعوقات وسبل تذليلها، بالإضافة إلى عرض لخطط المنظمة من المبادرات والبرامج المستحدثة التى سيتم تنفيذها. 
 
جدير بالذكر أن المعسكر يهتم بالإعداد التكنولوجى والمهارى والفكرى كمدربين حيث سيقوم المنسقين بعقد بدورات تدريبية بكلياتهم لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة ويقوموا هم بالتدريب بها، ويشارك بالمعسكر 25 من منسقى المشروع من عدد 15 كلية.
 

سفراء الازهر

الازهر الشريف

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الاسكندرية

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