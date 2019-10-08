مصرع طالب سقط أسفل عجلات القطار بسبب التزاحم فى الشرقية

الشرقية – فتحية الديب

لقى طالب، مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه أسفل عجلات قطار ركاب بين محطتى "فاقوس" و"البيوم"، وذلك بسبب التزاحم والتدافع بين الركاب، بدائرة مركز شرطة فاقوس، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بسقوط أحد الركاب أسفل عجلات القطار بين محطتى "فاقوس" و"البيوم" بدائرة مركز شرطة فاقوس.

وتبين وفاة المدعو "محمد ح م ال "، 19 سنة، طالب جامعي، مقيم بكفر "الحاج عمر" بدائرة مركز شرطة فاقوس، فيما تبين وقوع الحادث بسبب التزاحم بين الركاب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.