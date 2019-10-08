مصرع أسرة فى حادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى نقل فى بنى سويف

بنى سويف ــ هانى فتحى

لقى زوج وزوجته وطفلتهما مصرعهم، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقى اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي رقم 3941 ن و د مع أخرى نقل 5769 و رج مما أسفر عن مصرع 3 من أسرة واحدة والذى وجه بسرعة نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثث لثلاثة من أسرة واحدة وهم أحمد حمدي عبد الله، 35 سنة، ومقيم المرج القاهرة، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، نورهان أحمد طه، 35 سنة ومقيمة بمركز مطاى بمحافظة المنيا، وطفلتهما " كارما" وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.