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مصدر مسؤول: الأردن يشترى 60 ألف طن من القمح الصلد فى مناقصة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 06:41 م
مصدر مسؤول: الأردن يشترى 60 ألف طن من القمح الصلد فى مناقصة القمح
رويترز

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أفاد مصدر رسمى أن الأردن اشترى 60 ألف طن من قمح الطحين الصلد للتوريد من مناشئ خيارية فى مناقصة كانت لما يصل إلى 120 ألف طن، أُغلقت اليوم الثلاثاء.

وبلغ سعر شراء القمح 229.80 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن على أن تنقل الكمية فى النصف الثانى من يناير 2020 من شركة سي.إتش.إس للتجارة.

وقال المصدر إن شركات أخرى شاركت فى المناقصة، وهى أميروبا بعرض قيمته 233.65 دولار للطن وسيريالكوم دولج بعرض 237 دولارا للطن ونيبولون التى عرضت 237.75 دولار للطن وأورسيت بعرض 243 دولارا للطن.

وجد الأردن صعوبة فى الأشهر القليلة الماضية فى شراء القمح والشعير فى المناقصات بعدما أدى تغيير مواصفات الجودة وشروط السداد إلى تقلص مشاركة شركات التجارة العالمية، لكن بعض المناقصات التى طرحت فى الآونة الأخيرة كللت بالنجاح.


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قمح الطحين

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الأردن

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