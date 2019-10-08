مركز تحديث الصناعة يعرض تجربة "كريتيف ايجيبت" خلال ورشة عمل التكنولوجيا

كتب إسلام سعيد

شارك مركز تحديث الصناعة في ورشة عمل نظمتها الأكاديمية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الأعاقة التابعة لوزارة الاتصالات على هامش البرنامج التدريبي "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التسويق" ونظمته الأكاديمية لـ 60 متدربا من ذوي الإعاقة في دول أفريقية عدة.

وعرضت سحر السكوت مدير برنامج التنمية المستدامة في المركز، تجربة برنامج "كريتيف إيجيبت"، والدور الذي يقوم به لدعم الحرفيين والمصممين ورواد الأعمال المصريين وتنفيذ خطة تسويقية بناء على دراسة للسوق.

أكدت السكوت أن "كريتيف إيجيبت" هو أول علامة تجارية مصرية مسجلة في مجال الحرف اليدوية، والذي يعرض من خلال مقره الدائم بكايرو فيستيفال سيتي أكثر من 5000 منتج للعديد من الحرف المصرية اليدوية من النحاس والزجاج والخزف والمنسوجات وغيرها والتي يتم الحصول عليها من 107 مورد من بينها 40 تجمع صناعي ب 17 محافظة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لأكثر من 10,000 حرفي مصري.

وقالت سحر السكوت إن برنامج "كريتيف ايجيبت" يهتم بالتسويق الالكتروني للمنتجات بمواقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك وإنستجرام)، والبيع المباشر من خلال الصفحات وما يتطلبة هذا من تصوير إحترافي للمنتجات، وعمل تصميمات للإعلانات، والنشر الدوري علي صفحات التواصل الإجتماعي، والرد علي استفسارات العملاء، وأن البرنامج بصدد إنشاء موقع إلكتروني للبيع عن طريق الإنترنت.

كما عرضت التحديات التي يواجهها البرنامج والتي من بينها الالتزام بمعايير عالية للجودة، التطوير المستمر للمنتجات والتصميمات، الوصول للفئة المستهدفة والمهتمة بالحرف التراثية والتقليدية، وتوافر الميزانيات اللازمة لعمل حملات توعية وتعريف بالبرنامج.

وتضمنت ورشة العمل مجموعة من الأسئلة من الحضور والتي تميزت جميعها بفهم جيد جداً لطبيعة البرامج القائمة علي دعم الاقتصاد الإبداعي، ومن بين هذه الأسئلة استفسار أحد الحضور عن كيفية استغلال السفارات الأجنبية في مصر للتسويق للمنتجات، وآخر عن مدي الاهتمام بالتغليف، وكيفية بناء الثقة مع العملاء من خلال التسويق الإلكتروني، وعن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالتصميمات والمنتجات، وعن الحوكمة والاجراءات ونظام المراجعة لكريتيف إيجيبت.