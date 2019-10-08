مدير ستاندرد تشارترد واثق فى إمكان تسوية النزاع بين أمريكا والصبن

رويترز

قال الرئيس التنفيذى لستاندرد تشارترد اليوم الثلاثاء إن النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين يمكن تسويته وإنه ليس من مصلحة أحد استمرار الأزمة طويلا.

وقال بيل وينترز إن هناك مخاوف من عدم إمكانية التعويل على سلاسل الإمداد نتيجة للنزاع الدائر بين الدولتين.

وأضاف خلال مؤتمر لبلومبرج فى لندن "ثمة فائزون وخاسرون من ذلك - الشركات الصينية نفسها تنقل أجزاء من سلاسل إمدادها من الصين إلى مناطق أخرى فى آسيا - تايوان وفيتنام تستفيدان".

ومضى يقول "لكن هناك بعض الخاسرين أيضا - من الواضح أن هناك بعض الصناعات فى الصين التى تستشعر الألم". لكنه لم يوضح أكثر.