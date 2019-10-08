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محمد بن زايد يستقبل رئيسي المجلس السيادي والحكومة الانتقالية بالسودان..صور

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:32 م
محمد بن زايد يستقبل رئيسي المجلس السيادي والحكومة الانتقالية بالسودان..صور الشيخ محمد بن زايد يستقبل رئيس المجلس السيادى السودان
وكالات

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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في جمهورية السودان الشقيقية والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الحكومة الانتقالية.

وبحث الجانبان ، حسبما نقلت وكالة وام الإماراتية، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ ، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وخاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات بجانب بحث تطورات المسار السياسي على الساحة السودانية.

كما استعرضا مجمل المستجدات العربية والإقليمية والدولية والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، خلال اللقاء وقوف دولة الإمارات إلى جانب جمهورية السودان الشقيقة خلال المرحلة التاريخية المهمة التي تمر بها، ودعمها كل ما يحقق الأمن والسلام والوحدة على الساحة السودانية وما يلبي طموحات الشعب السوداني في التنمية والازدهار.

وأشار إلى أن العلاقات الإماراتية - السودانية علاقات تاريخية وثيقة وتستند إلى وشائج قوية من الأخوة والثقة والاحترام المتبادل وثمة حرص مشترك على دعمها وتعزيزها خلال الفترة القادمة بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات شجعت الحوار بين القوى السودانية المختلفة خلال الفترة الماضية، من منطلق حرصها على استقرار السودان ووحدته وسلامة مؤسساته، ونهجها الثابت في العمل من أجل الحفاظ على الدولة الوطنية ..مؤكداً أن السودان الشقيق قدم نموذجاً مهماً وحضارياً على الساحة العربية في إدارة الأزمة وتحقيق التوافقات التي تعلي المصالح الوطنية العليا وتحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة مؤسساته.

وتمنى للفريق أول عبد الفتاح البرهان والدكتور عبدالله حمدوك التوفيق في المهام والمسؤوليات الوطنية الكبرى الملقاة على عاتقهما خلال الفترة المقبلة ..مؤكدا التزام الإمارات الدائم بتقديم كل مساعدة ممكنة لإنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيقها لأهدافها المرجوة.

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حضر اللقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة و الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، و حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان .

فيما حضره من الجانب السوداني ،أسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية والدكتور ابراهيم أحمد البدوي وزير المالية ،ومدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة، ومحمد أمين عبدالله الكارب سفير جمهورية السودان لدى الدولة .


محمد بن زايد

عبد الفتاح البرهان

رئيس المجلس السيادى

رئيس الحكومه الانتقالية

السودان

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