محامى نبيل القروى: المرشح الرئاسى طلب تأجيل الدورة الثانية من الانتخابات

أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن محامى نبيل القروى نقل عنه مطالبته تأجيل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية.
محامى نبيل القروى: المرشح الرئاسى طلب تأجيل الدورة الثانية من الانتخاباتالثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 06:56 م
نبيل القروى
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