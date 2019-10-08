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محافظ كفرالشيخ: الإنتهاء من توسعات شبكات الجهد المتوسط بالقرى بتكلفة 44 مليون

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 08:23 م
محافظ كفرالشيخ: الإنتهاء من توسعات شبكات الجهد المتوسط بالقرى بتكلفة 44 مليون محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أنه تم الانتهاء من توسعات شبكات الجهد المتوسط بعدد من قرى المحافظة الشهر الماضى، بتكلفة 44 مليون جنيه، تحت اشراف المهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء، وضمنت قرى شرق كفرالشيخ "تقسيم مغذى الوزارية 1"، ليستفيد منها القرى المغذاة من هذا المغذى بتكلفة 3 مليون جنيه، وبقرى سيدى سالم "تم الانتهاء من لوحة توزيع سيدى سالم القديمة، العبايدة" ،ليستفيد منها أهالي القرى المغذاة من هذا المغذى بتكلفة13مليون و632 الف جنيه، وبقرى جنوب دسوق "تم انشاء لوحة توزيع شباس الشهداء" ليستفيد منها القرى المغذاة من هذا المغذى، بتكلفة 28 مليون جنيه، ليبلغ إجمالي تكلفة الانتهاء من توسعات شبكات الجهد المتوسط بعدد من قرى المحافظة بتكلفة 44مليون 632الف جنيه.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن التوسعات العمرانية وإنشاء المشروعات الخدمية الجديدة لابد ان يتوازى مع المرافق والخدمات، وبخاصة قطاع الكهرباء مما استلزم تركيب مغذيات إضافية، لتلبية احتياجات المواطنين اليومية من الطاقة الكهربائية اللازمة لصالح التنمية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن الفترة القادمة تشهد افتتاح العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، مقدماً خالص الشكر للمهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء، والعاملين بقطاع كهرباء كفرالشيخ، على الجهود المتميزة فى تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار التيار الكهربائي وتحسين الخدمات للمواطنين.

 


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