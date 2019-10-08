محافظ القليوبية يستقبل مدير المتابعة الميدانية بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اللواء محمود يحيي مدير المتابعة الميدانية بمنظومة الشكاوى الحكومية، والدكتورة نشوى يحيي، مديرة متابعة الجهات الحكومية بمنظومة الشكاوى الحكومية، بمكتبه بالديوان العام، لمتابعة سير العمل بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمحافظة، في حضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، ومدير إدارة خدمة المواطنين.

وأكد محافظ القليوبية، حرصه الدائم على متابعة شكاوى المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة موجها الجهات المعنية بحلها فورا مع إخطار المواطنين بالحلول المتخذة لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم عقد لقاء أسبوعي مع المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للاستماع إلى مشاكلهم على الطبيعة بحضور الجهات المعنية للعمل على حلها.

وأوضح المحافظ، أن استقبال شكاوى المواطنين يتم من خلال عدد من القنوات والأساليب والطرق، منها وسائل التواصل الحديثة مثل الصفحة الرسمية للمحافظة على الفيس بوك https://facebook.com/qalyubiya.gov.org/، وخدمة واتس آب لرقم 01115354422- 01220055008، والمرصد الإعلامي لمجلس الوزراء IDSC وغيرها، ليتم رفع تلك الشكاوى على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.

ومن جانبه أشاد اللواء محمود يحيى مدير المتابعة الميدانية بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء وفريق عمل البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظة، وأثنى على المجهود الرائع والمشرف في استقبال الشكاوى الواردة عبر المنظومة، وسرعة توجيهها للجهات المعنية لإرسال رد بحلها وإخطار المواطن، مشيرا إلى استعداد المنظومة لإطلاق تطبيق "في خدمتك" على الموبايل لاستقبال الشكاوى.

استعرض مدير إدارة خدمة المواطنين أهم شكاوى المواطنين الواردة عبر المنظومة، والتي تمثلت في تراكم القمامة وإقامة محطات مياه وصرف صحي ورفع كفاءة الطرق بخلاف شكاوى الكهرباء والحصول على وظيفة ووحدة سكنية ومعاش تكافل وكرامة، مشيرا إلى أن آلية عمل المنظومة تتم من خلال أن يقوم المواطن بتسجيل شكواه سواء هاتفيا أو على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوى www.shakwa.eg، أو بأحد مكاتب بوابة الشكاوى بالمراكز والمدن والأحياء عند أولى مراحل التعامل مع الشكاوي.

وأوضح، أن دورة العمل تبدأ بمراجعة محتوى الشكوى يليها مرحلة التحقق بإعادة الاتصال بالمواطن للتأكد من شخص الشاكي واستيفاء كافة البيانات وطلب المستندات اللازمة لتأييد صحة مضمون شكواه والمساعدة فى فحصها من قبل فريق مختص، ودراستها بشكل مبدئى لتحديد جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، ويتم التواصل مع قيادات الجهات الحكومية المعنية لفحص الشكوي، ليتم إخطار المواطن بنتيجة فحص الشكوى والإجراء المتخذ عليها بمعرفة الجهة المختصة وتلك تمثل الخطوة النهائية بالشكوى وتسمى «مرحلة الإغلاق» حل نهائي لسرعة التواصل والاستجابة لحل الشكاوى.

وحرص اللواء محمود يحيى مدير المتابعة الميدانية بمنظومة الشكاوى الحكومية، والدكتورة نشوى يحي مديرة متابعة الجهات الحكومية بمنظومة الشكاوى الحكومية على تفقد مناطق عديدة بمدينة بنها تم حل مشاكلها والاستجابة لها، لمتابعة سير العمل بالمنظومة والتعرف على مهام كل عضو من أعضاء فريق العمل، مشيدا بالأداء المتميز لجميع العاملين للوصول إلى بوابة إلكترونية فعالة تقدم خدمة متميزة لأبناء المحافظة.



اجتماع منظومة الشكاوى مع محافظة القليوبية



فحص الشكاوى ببنها



محافظ القليوبية ومدير المتابعة بمنظومة الشكاوى



منطقة الكباري ببنها