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محافظ السويس يشدد على تحسين أداء العمل بمنظومة النظافة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:35 م
محافظ السويس يشدد على تحسين أداء العمل بمنظومة النظافة جانب من الاجتماع
السويس - السيد فلاح

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عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعًا اليوم بحضور اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام وخالد سعداوى، السكرتير العام المساعد لمتابعة تحسين أداء منظومة النظافة بأحياء السويس.

وفى بداية الاجتماع كلف المحافظ رؤساء الأحياء بضرورة تواجد مشرفى ومسئولى قطاعات النظافة بالشوارع لمتابعة خطة أعمال النظافة.

وأكد "صقر"، الدعم الكامل لمنظومة النظافة، مشيرًا إلى أن المحافظة قامت بتوفير كافة المعدات والسيارات وقطع الغيار، مطالبًا الأحياء بتنفيذ خطة الصيانة وإصلاح معدات وسيارات النظافة بصفة دورية.

وكلف المحافظ السكرتير العام بعمل خطة وتحديد الشوارع المشتركة بين الأحياء لتوزيع المسئوليات ، كما كلف إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بالمرور اليومى على أعمال النظافة بكل حى لمتابعة سير الأعمال ومتابعة منظومة الجمع المنزلى بالأحياء وتقديم تقرير بذلك.

وخلال الاجتماع أكد محافظ السويس على نظافة الشوارع الداخلية وبين العمارات على مستوى الأحياء، مكلفًا مدير إدارة الطوارئ بتنفيذ خطة عاجلة للنظافة ورفع التراكمات بمساكن الإيمان بحى الأربعين.

 وفى الاجتماع كلف المحافظ الإدارات الهندسية والتنظيم سرعة حصر مخالفات البناء على مستوى الأحياء الخمسة وعرضها خلال 48 ساعة.

حضر الاجتماع كل من رؤساء الأحياء ومديرى الإدارات الهندسية والتنظيم والنظافة بالأحياء ومساعدى رؤساء الأحياء ومشرفى ومسئولى القطاعات.

 


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