محافظ الدقهلية يوجه بصرف مساعدات مالية لـ7 مواطنين وادراج 9 آخرين فى تكافل وكرامة

ووجه محافظ الدقهلية لأحمد القللي لوكيل وزارة القوي العاملة بتوفير فرص عمل في القطاع الخاص لخمسة من المواطنين على ان يتم تسليمهم العمل في أسرع وقت ممكن مراعاة لظروفهم العائلية والاقتصادية .

وكلف شاروبيم الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتوفير العلاج على نفقة الدولة ل4 مواطنين وتوفير العلاج اللازم لهم وتلبية كافة متطلباتهم الصحية.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة قيام مندوب من مديرية الصحة لانهاء اجراءات علاج اي مواطن تم التوجيه بعلاجه على نفقة الدولة حتى صرف العلاج بالمجان.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده محافظ الدقهلية اليوم بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة واستمع فيه الي مطالبهم.