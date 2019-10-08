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محافظ الجيزة: تشغيل 3 محطات رفع للصرف الصحى بقرى البدرشين خلال 3 أشهر

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 08:09 م
محافظ الجيزة: تشغيل 3 محطات رفع للصرف الصحى بقرى البدرشين خلال 3 أشهر محافظ الجيزة خلال تفقد محطات الصرف الجديدة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن تكثيف الأعمال لبدء التشغيل التجريبى لـ3 محطات رفع للصرف الصحى بمركز ومدينة البدرشين، وسوف يتم دخولها الخدمة فور الانتهاء من أعمال تجارب التشغيل اللازمة، وذلك فى إطار الإجراءات العاجلة التى حددتها المحافظة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لحل مشكلات الصرف الصحى بعدد من النقاط الساخنة بنطاق المحافظة.
 
وأكد راشد أن المحطات تشمل محطة قرية مزغونة والتى سيتم بدء تشغيلها منتصف الشهر الحالي ويجرى حاليا توصيل الوصلات المنزلية، إضافة إلى محطة قرية أبورجوان والتى سيتم إنهاء الأعمال لتشغيلها خلال الشهر المقبل ومحطة الشوبك، والتى سيتم تشغيلها خلال شهر يناير القادم، وبذلك يكون قد تم القضاء على أى مشكلات للصرف الصحى بقري مركز ومدينة البدرشين وإنهاء معاناة الأهالى التى دامت لسنوات طويلة.
 
تصريحات المحافظ جاءت خلال جوله قام بها لتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بمحطات الصرف الصحى والتى وجه خلالها المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال للاستفادة من المشروعات لما تمثله من أهمية للمواطنين، كما تفقد راشد محطة رفع مزغونة وشهد خلالها تجربة لتشغيل طلمبات المحطة والوقوف على الأعمال التى تم تنفيذها .
 
رافق المحافظ المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ومحمد كمال رئيس مركز ومدينة البدرشين والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب وممثلي الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي .
 
 

الجيزة

محطات المياه

مياه الشرب

انقطاع المياه

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