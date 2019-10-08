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محافظ أسيوط: اعتماد خرائط الأحوزة العمرانية للتصالح فى بعض مخالفات البناء

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 12:30 م
محافظ أسيوط: اعتماد خرائط الأحوزة العمرانية للتصالح فى بعض مخالفات البناء اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط
أسيوط - هيثم البدرى - ضحا صالح

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أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، عن وصول لوحات وخرائط حدود الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية لمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة التى تحدد الحالات التى من خلالها يمكن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتها التنفيذية، موضحاً أن أسيوط تعتبر أول محافظة تحصل على هذه الخرائط من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى من بين محافظات الجمهورية، مؤكداً تذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ القانون طبقاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية واسترداد حق الدولة والحفاظ على الأرض الزراعية والحفاظ على البنية الأساسية.

 

وأوضحت المهندسة ايمان على مدير عام ادارة التخطيط العمرانى بالمحافظة أن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى قد أرسلت خرائط ولوحات الأحوزة المعتمدة ونطاقات التصالح فى بعض مخالفات البناء ونقاط الإحداثيات لهما وفقاً للتصوير الجوى الذى تم بتاريخ 22/7/2017 لافتة إلى التنسيق والتعاون المثمر بين المحافظة وإدارة التخطيط العمرانى والهيئة العامة للتخطيط العمرانى للانتهاء من تحديد هذه الأحوزة العمرانية لمدن وقرى المحافظة فى أسرع وقت ممكن مشيرة إلى البدء فى توزيع هذه الخرائط على الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء لاتخاذ باقى الإجراءات اللازمة حيال ذلك.


الاحوزة العمرانية باسيوط

التصالح فى مخالفات البناء

املاك الدولة

اخبار اسيوط

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