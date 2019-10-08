محافظ أسوان يوافق على نقل الموظفين المعينين إلى الوظائف المعادلة

صرح يوسف أبو الفضل وكيل وزارة مديرية التنظيم والإدارة بأسوان، فى بيان صحفى، أنه يحتفظ هؤلاء بالأجر المقرر له قانوناً والذى كان يتقاضاه إذا زاد أو على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول الملحقة بالقانون وذلك وفقاً لنص المادة الرابعة من مواد الإصدار بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأشار إلى أن ذلك يأتى أيضاً وفقاً للكتاب الدورى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 1 لسنة 2019 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 65 لسنة 2019 والصادرة بتكسين وترقية المخاطبين بأحكام قانون الخدمة.

وتابع "أبو الفضل"، بأن يكون التسكين بموجب قرار من السلطة المختصة بالوحدة بنقل الموظفين إلى المستويات الوظيفية المعادلة لدرجاتهم وذلك إعتباراً من 2/11/2016 وذلك تمهيداً لترقية العاملين المستحقين للترقبة فى 30 يونيو 2019 وذلك إعتباراً من 1 يوليو 2019 حيث يأتى تطبيقاً لقرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 65 لسنة 2019 والكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2019 .