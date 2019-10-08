مجلس الوزراء السعودى: المملكة جاهزة للوفاء باحتياجات العالم من النفط

أكد مجلس الوزراء السعودى اليوم الثلاثاء، جاهزية المملكة للوفاء باحتياجات العالم من النفط.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "تطرق مجلس الوزراء، إلى ما أكدته المملكة خلال المشاركة فى أسبوع الطاقة الروسي المنعقد في موسكو، من جاهزيتها للوفاء باحتياجات العالم من النفط.

"وذلك بعد الجهود الاستثنائية التي بُذلت لاستعادة قدرتها لإمداد الأسواق خلال 72 ساعة من الاعتداء الإجرامي على منشأتي خريص وبقيق، مما يعزز مكانة المملكة بصفتها مصدر النفط الموثوق والآمن والأكثر استقلالا".

وتعرضت منشأتا النفط التابعتان لشركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو للهجوم في 14 سبتمبر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وحرائق وأضرار نجم عنها خفض إنتاج الخام في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم للنصف نتيجة توقف إنتاج 5.7 مليون برميل يوميا.