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مجلة: الحكومة البريطانية تُعد لإنهاء مفاوضات البريكست الأسبوع الجارى

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:46 ص
مجلة: الحكومة البريطانية تُعد لإنهاء مفاوضات البريكست الأسبوع الجارى بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى
رويترز

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قالت مجلة سبكتيتور نقلا عن مصدر في داوننج ستريت، إن الحكومة البريطانية تستعد لإنهاء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبى (بركسيت) هذا الأسبوع.

وذكرت المجلة في ساعة متأخرة أمس الاثنين، أن رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكر لا يريد التحدث، وأضافت أن من غير المرجح أن يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لدفع الاتحاد الأوروبي لبحث العرض البريطاني قبل أن تبدي أيرلندا استعدادا للتفاوض.

ونسبت المجلة إلى المصدر قوله "قلة قليلة في باريس وبرلين تبدي استعدادا لبحث عرضنا، لكن ميركل وماكرون لن يحثا بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، على فعل ذلك ما لم تقل أيرلندا إنها تريد التفاوض".

 


بركسيت

الحكومة البريطانية

المستشارة الألمانية

إيمانويل ماكرون

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