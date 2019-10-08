متحدث: بريطانيا قلقة للغاية إزاء خطط تركيا لعمل عسكرى فى سوريا

قال متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم الثلاثاء، إن بلاده قلقة للغاية من خطط تركيا للقيام بعملية عسكرية فى شمال سوريا.

كانت تركيا قالت إنها أتمت استعداداتها لعملية عسكرية في شمال شرق سوريا بعد أن بدأت الولايات المتحدة في سحب قوات لها هناك مما يمهد الطريق أمام هجوم تركي على القوات التي يقودها الأكراد والمتحالفة منذ وقت طويل مع واشنطن.

وحين سئل عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بريطانيا‭‭ "‬‬سعيدة جدا" بالتحول في سياسته بشأن سوريا، قال المتحدث باسم جونسون إن تحركات القوات الأمريكية مسألة تخص الولايات المتحدة.