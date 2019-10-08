سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:12 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

ما هى عقوبة مساعدة إرهابى على الهرب أو إتلاف مستندات تكشف جريمته؟

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:30 ص
ما هى عقوبة مساعدة إرهابى على الهرب أو إتلاف مستندات تكشف جريمته؟ الإرهاب - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 على عقوبة من يخفى أو يتلف مستندا يساعد فى الكشف عن جريمة إرهابية، كما نص على عقوبة من يساعد الإرهابى على الهرب.

ونصت المادة 20 على: "يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من:
1- أخفى أو تعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال فى ارتكاب جريمة إرهابية، أو الأموال التي تحصلت عنها.


2- أتلف عمداً أو اختلس أو أخفى مستنداً أو محرراً خطياً أو إلكترونياً من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه.


3- مكن مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه.

فيما حدد القانون أيضا عقوبة من يرتكب عملا إرهابيا ، حيث
يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من ارتكب عملاً إرهابياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، فإذا ترتب على تلك الجريمة حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تكون العقوبة السجن المؤبد، أما إذا نتج عن العمل الإرهابي وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة، ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب هذه الجماعة أو لمصلحتها.

كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.


قانون مكافحة الإرهاب

عقوبة ارتكاب عمل إرهابى

عقوبة مساعدة إرهابى على الهرب

اخفاء مستندات فى الجريمة الإرهابية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خبير يكشف أسباب رفض الأحزاب التونسية التحالف مع حركة النهضة الإخوانية

خبير يكشف أسباب رفض الأحزاب التونسية التحالف مع حركة النهضة الإخوانية

"إزاى تلاقى فرصة عمل فى السياحة؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى تلاقى فرصة عمل فى السياحة؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

سكينة فؤاد عن عدد السكان: مصر تشهد سباقا غير عادل بين الإنتاج وزيادة البشر

سكينة فؤاد عن عدد السكان: مصر تشهد سباقا غير عادل بين الإنتاج وزيادة البشر

تخصيص حجرة للتربية الفنية بالمعاهد الأزهرية ووضع الحصة بوسط الجدول

تخصيص حجرة للتربية الفنية بالمعاهد الأزهرية ووضع الحصة بوسط الجدول

40 هدفا تفصل ميسى عن تحطيم الرقم الخالد للأسطورة بيليه

40 هدفا تفصل ميسى عن تحطيم الرقم الخالد للأسطورة بيليه

شركة القناة: توصيل الكهرباء للمستثمرين بشمال وجنوب سيناء خلال يوم واحد

شركة القناة: توصيل الكهرباء للمستثمرين بشمال وجنوب سيناء خلال يوم واحد

ليلي علوي: مهرجان "مالمو" فتح سوق كبير للسينما العربية في أوروبا ..حضور الجمهور السويدى للفعاليات أكبر المكاسب.. ومستوى الأفلام المشاركة غاية في الروعة.. لتونس وأهلها مكانة خاصة في قلبي.. وأدعم المرأة المصرية

ليلي علوي: مهرجان "مالمو" فتح سوق كبير للسينما العربية في أوروبا ..حضور الجمهور السويدى للفعاليات أكبر المكاسب.. ومستوى الأفلام المشاركة غاية في الروعة.. لتونس وأهلها مكانة خاصة في قلبي.. وأدعم المرأة المصرية

فان بيرسى: لست متأكدًا أن سولشاير المدرب المناسب لمان يونايتد

فان بيرسى: لست متأكدًا أن سولشاير المدرب المناسب لمان يونايتد

إعلامى سعودى: الشعوب العربية اكتشفت أكاذيب "الجزيرة" وعمالتها لـ"الإخوان"

إعلامى سعودى: الشعوب العربية اكتشفت أكاذيب "الجزيرة" وعمالتها لـ"الإخوان"

ذروة شهب "التنين" تمطر سماء مصر والوطن العربى اليوم وترى بالعين المجردة

ذروة شهب "التنين" تمطر سماء مصر والوطن العربى اليوم وترى بالعين المجردة

مرتضى منصور: لو قرر الكاف إعادة مباراة الزمالك مع جينيراسيون عليه الرحيل

مرتضى منصور: لو قرر الكاف إعادة مباراة الزمالك مع جينيراسيون عليه الرحيل

8 معلومات عن اتفاق شراء 4 ماكينات حفر ألمانية لتنفيذ مشروع مترو الهرم

8 معلومات عن اتفاق شراء 4 ماكينات حفر ألمانية لتنفيذ مشروع مترو الهرم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة