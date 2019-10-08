مؤتمر دولى بالنمسا يدعو لمزيد من التعاون للاعتماد على الطاقة النووية

فيينا (أ ش أ)

أكد المشاركون فى أعمال مؤتمر (الطاقة النووية ودورها فى تحقيق أهداف المناخ) المنعقد حاليا فى مقر الأمم المتحدة فى (فيينا) ضرورة زيادة التعاون الدولى، من أجل الوصول إلى مرحلة جديدة من التقدم فى الاعتماد على الطاقة النووية لتحقيق أهداف المناخ .

وقالوا - فى اليوم الثانى من أعمال المؤتمر، والذى تستضيف فيينا على مدى 4 أيام وتنظمه وكالة الدولية للطاقة الذرية - إن تغير المناخ سيكون محور التحديات التى ستشكل مزيج الطاقة فى المستقبل.

فى هذا الصدد، أشارت بولينا ليون، كبير الباحثين فى الهيئة الدولية للطاقة النووية، إلى أن الطاقة النووية لها مساهمات مؤثرة فى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتى تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتدقيق فى معايير التطبيق.

كما أشارت إلى تحفظ أسواق المال العالمية فى التعامل مع مشروعات الطاقة النووية، وقالت : إن ذلك يتطلب المزيد من البدائل والوسائل المتنوعة فى تمويل تلك المشروعات الحيوية لمستقبل الطاقة فى العالم.