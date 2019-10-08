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لتجنب الإصابة بجلطات القلب.. اتبع هذه النصائح أهمها تخلص من وزنك

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:00 ص
لتجنب الإصابة بجلطات القلب.. اتبع هذه النصائح أهمها تخلص من وزنك جلطات القلب
فاطمة ياسر

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ألم شديد فى الصدر يصاحبه عدم القدرة على الحركة بشكل طبيعى، وعدم القدرة التقاط الأنفاس، جميعها أعراض تشير إلى وجود مشكلة فى القلب وعلى الأرجح جلطة فى القلب، وفى هذه الحالة يجب عليك الذهاب المباشر للطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة كالسونار على القلب وبعض التحاليل التى توضح حقيقة الأمر.

وبعد إثبات أنك مصاب بجلطة فى القلب، عليك التعرف على أفضل النصائح الطبية التى تساهم بشكل كبير فى تجنب الإصابة مرة أخرى بهذا المرض، وذلك وفقا لموقع "webmed"، ومنها:

 

 

-على الشخص الأكثر عرضة للإصابة بجلطات القلب قياس نسبة الضغط بشكل دائم، وعند التعرض للإصابة بارتفاع نسبته يجب تنظيمه بشتى الطرق تجنبا لحدوث مشاكل على القلب.

-الاهتمام بنوعية الطعام المتناول على مدار اليوم يعد من أهم النصائح التى يجب القيام بها، لأن زيادة نسبة الدهون فى الطعام تتسبب فى ترسب نسبة الكولسترول فى الجسم، وهذا يعرض حياة القلب للخطر.

-التخلص من الوزن الزائد يعد من أهم النصائح التى يجب القيام بها، وذلك عن طريق المشى يوميا لمدة لا تقل عن 15 دقيقة فى اليوم.

-إذا كنت مريض السكر فعليك تنظيم نسبته بشتى الطرق، لأن ارتفاعه يتسبب فى التعرض للعديد من المضاعفات فى القلب.

 

 

 


جلطة القلب

نصائح لتجنب جلطة القلب

الوقاية من جلطة القلب

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