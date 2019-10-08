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كيف يساعد زيت الخروع فى علاج الامساك؟ و ممنوع للأطفال والحامل والمرضع

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:30 م
كيف يساعد زيت الخروع فى علاج الامساك؟ و ممنوع للأطفال والحامل والمرضع زيت الخروع - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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زيت الخروع من أفضل الزيوت الطبيعية وله العديد من الخصائص الطبية المختلفة، خاصة فى علاج الامساك، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد زيت الخروع ومخاطره، وفقاً لموقع "Step to health".

زيت الخروع 2
زيت الخروع 

استخدامات زيت الخروع فى علاج الامساك

عادة يستخدم زيت الخروع لتسهيل حركات الأمعاء، فهو طريقة طبيعية لتخفيف الإمساك، سواء كان عرضيًا أو متكررًا، لكن لاستخدامها بشكل صحيح، من المهم مراعاة النصائح التالية:

-يجب أخذ زيت الخروع دائمًا على معدة فارغة، في جرعة واحدة من 25 مل.

-يمكن خلط زيت الخروع مع الحليب أو العصير.

-تبدأ تأثيرات زيت الخروع في الظهور بين ساعتين و 6 ساعات بعد تناوله.

- يجب أن يؤخذ دائمًا قبل الإفطار وألا يحدث ليلًا.

الأخطار المحتملة لزيت الخروع

على الرغم من فوائد زيت الخروع عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإمساك، إلا أنه يجب أخذ بعض الأخطار المحتملة في الاعتبار.

-الأطفال: نظرًا لفرط الحساسية لدى الأطفال أقل من 12 عامًا من هذا النوع من الزيت، يجب عليهم عدم تناوله.

-النساء الحوامل: لا ينبغي استخدام هذا الزيت لهن، لأنه يمكن أن يسبب انقباضات والولادة المبكرة.

-النساء المرضعات: بما أن الأطفال لا يمكنهم تناول زيت الخروع ، فلا ينبغي للأمهات تناوله أثناء الرضاعة الطبيعية ، حيث يمكن أن ينتقل إلى حليب الأم.

-متلازمة القولون العصبي: نظرًا للطبيعة الحساسة لهذه الحالة ، فإن زيت الخروع ليس علاجًا موصى به ، حتى أثناء نوبات الإمساك.

-انسداد الأمعاء: قد لا يكون زيت الخروع فعالًا في تخفيف هذه الحالة وقد يسبب ألمًا شديدًا في البطن إذا لم يتمكن المريض من تحريك الأمعاء.

-يجب أيضًا عدم استخدام زيت الخروع إذا كنت تعاني من البواسير أو التهاب القولون أو مشاكل مماثلة.

-لا ينصح باستخدام زيت الخروع إذا كنت تتناول دواءً لعلاج عدم انتظام ضربات القلب أو مدرات البول ، أو إذا كنت تعاني من مرض في القلب.

 


فوائد زيت الخروع

زيت الخروع

استخدامات زيت الخروع

الزيوت الطبيعية

فوائد الزيوت

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