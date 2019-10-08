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كوريا الجنوبية وروسيا تتفقان على إنشاء خط عسكرى ساخن

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 08:17 ص
كوريا الجنوبية وروسيا تتفقان على إنشاء خط عسكرى ساخن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
سول /أ ش أ/

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اتفقت كوريا الجنوبية وروسيا على إنشاء خط عسكرى ساخن بين قواتهما العسكرية الجوية كجزء من مساعى منع أى دخول غير محسوب للمناطق الخاضعة للدفاع الجوى لكلا البلدين.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، عن رئيس الأركان المشتركة الكورية أنه من المتوقع أن يعقد البلدان اجتماعا مشتركا للجنة الدفاع في وقت لاحق من هذا الشهر لمناقشة توقيع مذكرة تفاهم متعلقة بإنشاء خط ساخن عسكري لتبادل معلومات رحلات الطيران الخاصة بكل بلد.

وقال إن المناقشات بهذا الخصوص بدأت بين البلدين عام 2004 وانتهت بالوصول إلى تصور لمذكرة تفاهم تعقد بين البلدين وذلك في نوفمبر الماضي.

ويجذب هذا الشأن اهتماما خاصا حيث دخلت طائرة حربية روسية في المجال الجوي الكوري فوق جزيرة دوكدو أقصى شرق كوريا مرتين في يوليو الماضي، في الوقت الذي كانت تجري فيه الصين وروسيا أول تدريب جوي مشترك بينهما.

وخلال هذا التدريب، دخلت طائرتان حربيتان روسية وصينية للمنطقة الجوية الواقعة تحت المنطقة الدفاعية لكوريا الجنوبية (KADIZ) بين جزيرتي دوكدو وأولنج الشرقية عدة مرات بدون إنذار مسبق.

جدير بالذكر أن الطائرات الروسية دخلت المنطقة الجوية الواقعة تحت الدفاع الكوري الجنوبي 13 مرة هذا العام وذلك وفقا للبيانات الحكومية.

 


كوريا الجنوبية

روسيا

طائرات حربية

الصين

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