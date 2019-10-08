قيادى بحزب قلب تونس يلوح بانسحاب نبيل القروى من الانتخابات الرئاسية

كتبت - هناء أبو العز

لوح عيضا اللومى القيادي بحزب قلب تونس، بامكانية اعلان نبيل القروي المرشح المحبوس على ذمة اتهامه بغسيل الأموال والتهرب الضريبى، الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية: قائلا "انسحاب القروي أمر وارد ومطروح ولن نشارك فى عملية تزوير مسبق للانتخابات".

وعبر اللومى حوار لموقع لشارع المغاربي عن وجود حالة احتقان واستياء كبيرين في صفوف قيادات وقواعد الحزب بسبب ما وصفه تعثر المسار الديمقراطي.

وشدّد اللومي في على أن حزبه يرفض "الظلم" الذي يتعرّض له مرشحهم للدور الثاني للانتخابات الرئاسية متهما القضاء بمصادرة المسار وفق تعبيره.

ويتزامن تصريح اللومي مع انتهاء هيئة الانتخابات من احتساب 100 % من المحاضر التي كشفت فوز النهضة بالصدارة في 25 دائرة انتخابية ما سيمكّنها على الأرجح من الحصول على قرابة 60 مقعد بالبرلمان.